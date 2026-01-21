صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات مافیا کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا فیصلہ

  • ملتان
تجاوزات مافیا کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا فیصلہ

تجاوزات کا خاتمہ ضروری،انتظامیہ سے تعاون کریں گے ،تاجر برادری

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)تجاوزات مافیا کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا فیصلہ ،آپریشن میں تیزی آئی گئی۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر سرکل محمد رضوان خان کی زیر صدارت تجاوزات کے خلاف اجلاس ہوا جس میں مرکزی انجمن تاجران وہاڑی کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تجاوزات کے خاتمے اور حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈی ایس پی صدر سرکل نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق صوبہ بھر کی طرح ضلع وہاڑی میں بھی روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے ۔ اس سلسلے میں شہر کی مین شاہراؤں اور بازاروں میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔بعد ازاں ڈی ایس پی محمد رضوان خان نے ڈی ایس پی ٹریفک ظفرالقدوس، ڈی ای او پیرا فورس وقاص انجم، سیکرٹری آر ٹی اے کامران انور اور تاجر رہنماؤں کے ہمراہ شہر کی مرکزی سڑکوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دکانداروں کو تجاوزات ختم کرنے اور حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی۔اس موقع پر پولیس اور ٹریفک حکام نے واضح کیا کہ تجاوزات قائم رکھنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے گی۔ تاجر رہنماؤں نے بھی انتظامیہ سے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور عوامی سہولت کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی،3سے 4ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی

گورنر سے عمران فاروق کے اہل خانہ کی ملاقات

صفورا ٹاؤن کونسل کااجلاس ،پانچ قرار دادیں منظور

کمانڈر بلڈرز کی تین روزہ سٹی پراپرٹی ایکسپو ختم

خالد مقبول صدیقی سے برٹش کونسل کے وفد کی ملاقات

بہترین کارکردگی والے ٹاؤنز کو اضافی فنڈز دینے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر