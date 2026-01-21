مظفرگڑھ میں بھی پنک گیمز ٹرائلز ، خواتین کیلئے نیا موقع
انڈر 21 طالبات کے ٹرائلز، ایم پی ایز اور ڈپٹی کمشنر کا فیصل سٹیڈیم دورہ
وسندے والی (نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خصوصی پروگرام کھیلتا پنجاب پنک گیمز 2026 کے تحت انڈر 21 طالبات کھلاڑیوں کے ٹرائلز کا آغاز فیصل سٹیڈیم مظفرگڑھ میں کر دیا گیا۔ پہلے روز ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی معیت میں مسلم لیگ (ن) کے ایم پی اے پی پی 271 سردار عون حمید ڈوگر اور ایم پی اے پی پی 268 سردار اجمل خان چانڈیہ نے فیصل سٹیڈیم کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا اور پنک گیمز 2026 کا باقاعدہ افتتاح کیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے عوامی نمائندگان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ درجنوں مختلف کھیلوں میں خواتین کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل میرٹ پر کیا جا رہا ہے تاکہ باصلاحیت طالبات کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع میسر آ سکیں۔ایم پی اے سردار عون حمید ڈوگر نے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب کے بعد پنک گیمز وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک انقلابی اقدام ہے جس کا مقصد خواتین کو ہر شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام میں خواتین کی تعلیم اور کھیلوں سمیت کسی بھی مثبت سرگرمی میں شرکت پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرے ۔دونوں ایم پی ایز نے پنک گیمز کے شاندار انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں خواتین کے لیے مزید خصوصی پروگرام بھی متعارف کرائے جائیں گے ۔ انہوں نے خواتین کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ہمت نہ ہاریں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومتی نمائندگان آپ کے ساتھ ہیں اور کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی ترقی کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔