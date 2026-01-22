صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس، بیرون ملک سے ڈی پورٹ 20مسافر گرفتار

  • ملتان
منشیات کیس، بیرون ملک سے ڈی پورٹ 20مسافر گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)بیرون ملک منشیات کے الزام میں ڈی پورٹ ہونے والے 20 افراد کو ایئر پورٹ پر ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق نجی ایئر لائن کی پرواز جدہ سے ملتان انٹرنیشنل ایئر پورٹ پہنچی، جہاں دوران کلیئرنس ایف آئی اے امیگریشن کاؤنٹر نے ڈی پورٹ ہونے والے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار افراد پر سابقہ منشیات کے کیسز کے الزامات تھے اور انہیں ایئر پورٹ پہنچنے پر قانونی کارروائی کے لئے گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ مزید حقائق سامنے لائے جا سکیں۔

 

