میپکو :ٹرانسفارمر خورد برد پر لائن سپرنٹنڈنٹ معطل
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایگزیکٹو انجینئر آپریشن میپکو سٹی ڈویژن بہاولپور اظہار قیصر نے 100 کے وی اے ٹرانسفارمر کی خورد برد، بدعنوانی اور غلط رپورٹنگ کے الزام پر سیٹلائٹ ٹاؤن سب ڈویژن کے ۔۔۔
لائن سپرنٹنڈنٹ گریڈ سیکنڈ محمد عبدالوارث کو معطل کر دیا ہے اور انہیں فوری طور پر سرکل آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ایس ڈی او سیٹلائٹ ٹاؤن سب ڈویژن بہاولپور نے ٹرانسفارمر کی خورد برد کرنے والے لائن سپرنٹنڈنٹ کی معطلی کے لئے ایکسین سٹی ڈویژن بہاولپور کو رپورٹ بھیجی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے معطلی عمل میں لائی گئی۔