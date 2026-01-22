صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی کا الزام 6ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

منشیات فروشی کا الزام 6ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

ملتان (کرائم رپورٹر) شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نے منشیات اور غیر قانونی شراب کی فروخت میں ملوث چھ افراد کے۔۔۔

 خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کر دیے ہیں۔ گلگشت پولیس نے ملزم علی سے 5 لٹر شراب برآمد کی۔ کینٹ پولیس نے ملزم لال خان سے 10 لٹر شراب ضبط کی، جبکہ ممتاز آباد پولیس نے ملزم غضنفر مجاہد سے 10 لٹر اور ملزم نزاکت علی سے 10 لٹر غیر قانونی شراب قبضے میں لے لی۔ اسی طرح ملزم ارشاد سے بھی 10 لٹر شراب برآمد ہوئی۔ سیتل ماڑی پولیس نے ملزم عابد حسین سے 600گرام چرس برآمد کر کے قانونی کارروائی شروع کی۔

 

