منشیات فروشی کا الزام 6ملزموں کیخلاف مقدمہ درج
ملتان (کرائم رپورٹر) شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نے منشیات اور غیر قانونی شراب کی فروخت میں ملوث چھ افراد کے۔۔۔
خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کر دیے ہیں۔ گلگشت پولیس نے ملزم علی سے 5 لٹر شراب برآمد کی۔ کینٹ پولیس نے ملزم لال خان سے 10 لٹر شراب ضبط کی، جبکہ ممتاز آباد پولیس نے ملزم غضنفر مجاہد سے 10 لٹر اور ملزم نزاکت علی سے 10 لٹر غیر قانونی شراب قبضے میں لے لی۔ اسی طرح ملزم ارشاد سے بھی 10 لٹر شراب برآمد ہوئی۔ سیتل ماڑی پولیس نے ملزم عابد حسین سے 600گرام چرس برآمد کر کے قانونی کارروائی شروع کی۔