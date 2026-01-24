فلور مل مالکان کی رمضان پیکیج کیس میں پیشی،ضمانتیں برقرار
ملتان (کورٹ رپورٹر)سپیشل جج اینٹی کرپشن ملتان محمد ندیم انصاری نے گزشتہ روز آٹھ فلور مل مالکان کے خلاف رمضان پیکیج کیس کی سماعت کی۔۔۔
ملزموں پر الزام تھا کہ انہوں نے حکومت سے حاصل شدہ گندم صارفین کو فراہم نہیں کی۔ اس کیس میں محکمہ خوراک کا عملہ بھی شامل تھا، جنہوں نے پہلے ہی عدالت سے ضمانت حاصل کر رکھی تھی۔ فلور مل مالکان نے بھی قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کر رکھی تھی۔ فلور مل مالکان کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ ایک کیس کو بار بار نہیں چلایا جا سکتا اور چونکہ معاملہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے ، اس لئے کیس کو خارج کیا جائے ۔عدالت نے درخواست پر غور شروع کر دیا ہے ۔