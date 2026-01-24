اغوا کے واقعات، دس افراد کیخلاف مقدمات درج
ملتان (کرائم رپورٹر)قطب پور پولیس کو رشید شاہ نے بتایا کہ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی 17 سالہ بیٹی عائشہ موجود نہ تھی۔دریں اثنا شاہ شمس پولیس کو اعجاز احمد نے بتایا کہ ملزم عدنان اور۔۔۔
رافع اس کی بیٹی مریم اعجاز کو زبردستی کار میں بٹھا کر اغوا کر کے لے گئے ۔مخدوم رشید پولیس کو رمضان نے بتایا کہ اس کی بیٹی خدیجہ کو ملزم حسنین اپنے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کر کے فرار ہو گیا۔صدر شجاع آباد پولیس کو عمران نے بتایا کہ اس کی بیوی علیشبہ بچوں کے ہمراہ دوائی لینے گئی، تاہم واپس نہ آئی، جسے نامعلوم ملزموں نے اغوا کر لیا۔بی زیڈ پولیس کو شہناز بی بی نے بتایا کہ ملزم مشرف، اللہ دتہ اور تسلیم اس کی بیٹی صائمہ اقبال کو اغوا کر کے فرار ہو گئے ۔