صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا کے واقعات، دس افراد کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
اغوا کے واقعات، دس افراد کیخلاف مقدمات درج

ملتان (کرائم رپورٹر)قطب پور پولیس کو رشید شاہ نے بتایا کہ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی 17 سالہ بیٹی عائشہ موجود نہ تھی۔دریں اثنا شاہ شمس پولیس کو اعجاز احمد نے بتایا کہ ملزم عدنان اور۔۔۔

 رافع اس کی بیٹی مریم اعجاز کو زبردستی کار میں بٹھا کر اغوا کر کے لے گئے ۔مخدوم رشید پولیس کو رمضان نے بتایا کہ اس کی بیٹی خدیجہ کو ملزم حسنین اپنے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کر کے فرار ہو گیا۔صدر شجاع آباد پولیس کو عمران نے بتایا کہ اس کی بیوی علیشبہ بچوں کے ہمراہ دوائی لینے گئی، تاہم واپس نہ آئی، جسے نامعلوم ملزموں نے اغوا کر لیا۔بی زیڈ پولیس کو شہناز بی بی نے بتایا کہ ملزم مشرف، اللہ دتہ اور تسلیم اس کی بیٹی صائمہ اقبال کو اغوا کر کے فرار ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلع جھنگ میں 14 ارب کے سیوریج منصوبے جاری، کمشنر

بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم

کوئی بھی شکایت زیر التوا نہیں رہنی چاہیے، ڈی جی

وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال

بہلول والا میں ٹف ٹائل لگانے کے منصوبے کا افتتاح

ڈی پی او چنیوٹ نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن