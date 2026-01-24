ٹرالی کی ٹکر سے پول ، ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچانے پر مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر) ٹرالی کی ٹکر سے بجلی کا پول تباہ کرنے اور ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچانے کے الزام میں ۔۔۔
پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔مظفر آباد پولیس کو محمد علی طاہر نے بتایا کہ تیز رفتار ٹرالی اوور سپیڈ کے باعث بے قابو ہو کر بجلی کے پول سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں پول مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ ٹرانسفارمر کے کوائل جل گئے ۔پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور محمد عامر کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا، جس سے واپڈا کو تقریباً 2 لاکھ 50 ہزار روپے کا مالی نقصان پہنچا۔