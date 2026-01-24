میپکو :خراب میٹرز کی تبدیلی کے لئے الاٹمنٹ جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے صارفین کو معیاری اور درست میٹرنگ سہولیات فراہم کرنے کے لئے۔۔۔
خراب یا جلنے والے میٹرز کی تبدیلی کیلئے سنگل فیز سٹیٹک میٹرز مختلف آپریشن سرکلز کو جاری کر ددیئے ہیں۔ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو، ملک جاوید وینس نے بتایا کہ سی پی90 کے مطابق دسمبر 2025ء کے اختتام تک دو ماہ کی مدت والے خراب یا جلنے والے میٹرز کی الاٹمنٹ مکمل کی گئی ہے ۔ اس اقدام کے تحت مجموعی طور پر 18 ہزار 871 میٹرز مختلف سرکلز کو فراہم کئے گئے ہیں۔الاٹمنٹ کے مطابق ڈی جی خان سرکل کو 810، وہاڑی کو 1,636، ساہیوال کو 1,889، رحیم یار خان کو 2,807، مظفر گڑھ کو 4,734، بہاول نگر کو 2,267 اور خانیوال سرکل کو 2,318 سنگل فیز سٹیٹک میٹرز الاٹ کئے گئے ہیں۔ یہ میٹرز ریجنل سٹورز ملتان اور ڈی جی خان سے فراہم کئے جا رہے ہیں۔میپکو انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ میٹرز کا اجرا چیف انجینئر کسٹمر سروسز کی جاری کردہ ایس او پیز کے مطابق کیا جائے اور زیادہ مدت والے میٹرز کی تبدیلی کو ترجیح دی جائے ۔ اس اقدام سے میٹرنگ نظام میں بہتری، بلنگ کے عمل میں شفافیت اور صارفین کو بہتر خدمات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔