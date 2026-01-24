گورنر پنجاب نے ایل ایل بی کیس پر وائس چانسلر طلب کرلیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ایل ایل بی طلبہ سے۔۔۔
متعلق جاری تنازع پر سخت نوٹس لیتے ہوئے وائس چانسلر کو چار فروری 2026 کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے ۔ گورنر نے یونیورسٹی انتظامیہ کو واضح ہدایات جاری کیں کہ وہ مکمل ریکارڈ، دستاویزات اور حقائق کے ساتھ پیش ہوں۔رائع کے مطابق ایل ایل بی پروگرام کے طلبہ گزشتہ عرصے سے مختلف تعلیمی، انتظامی اور امتحانی مسائل پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ ، لیکن مسلسل نظر انداز کئے جانے پر معاملہ بالآخر گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا۔ گورنر نے شکایات کا جائزہ لینے کے بعد فوری مداخلت کرتے ہوئے براہِ راست سماعت کا فیصلہ کیا۔سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ طلبہ کے تعلیمی حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور تمام معاملات قانون، میرٹ اور انصاف کے اصولوں کے مطابق حل کئے جائیں گے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانا چانسلر کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔گورنر کے اس اقدام کو ایل ایل بی طلبہ اور والدین کی جانب سے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے ۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ پہلی بار ان کے مسائل سنجیدگی سے سنے گئے ، جبکہ والدین نے اسے بروقت اور طلبہ دوست اقدام قرار دیا۔