ترقیاتی منصوبوں کے سبب بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو کے ترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں، کریش مینٹی نینس پروگرام، گرڈ اسٹیشنوں کی سالانہ اور۔۔۔

 ششماہی مرمت، اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث بجلی کی فراہمی 24اور 25جنوری 2026کو مختلف فیڈرز سے عارضی طور پر بند رہے گی۔24 جنوری کو ملتان سرکل کے 11KVلابر، باقر پور، چناب، پیر قتال، نیو محمود کوٹ اور پیراں غائب فیڈرز میں بجلی صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بند رہے گی۔ اسی دن 11KV ملتان روڈ، قائداعظم، 19 کسی، ڈوگر، گلزار پور، جھوک وینس، سانگی، سالار واہن اور گلزار پور فیڈرز میں ساڑھے 9 بجے صبح سے ڈیڑھ بجے دوپہر تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔

 

 

