صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوئے کے اڈے پر چھاپہ مالک اور سمیت 9جواری گرفتار

  • ملتان
جوئے کے اڈے پر چھاپہ مالک اور سمیت 9جواری گرفتار

میلسی (نامہ نگار )ڈی پی او وہاڑی کی ہدایت پر پولیس تھانہ سٹی میلسی کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ سٹی میلسی کی حدود ہری پورہ سے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر 8 جواریوں اور اونچی آواز میں فحش گانے چلانے پر مالک ثنائاللہ کو گرفتار کرلیا۔

ڈی پی او وہاڑی کی ہدایت پر پولیس تھانہ سٹی میلسی کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ سٹی میلسی کی حدود ہری پورہ سے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر 8 جواریوں اور اونچی آواز میں فحش گانے چلانے پر مالک ثنائاللہ کو گرفتار کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن