جوئے کے اڈے پر چھاپہ مالک اور سمیت 9جواری گرفتار
میلسی (نامہ نگار )ڈی پی او وہاڑی کی ہدایت پر پولیس تھانہ سٹی میلسی کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ سٹی میلسی کی حدود ہری پورہ سے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر 8 جواریوں اور اونچی آواز میں فحش گانے چلانے پر مالک ثنائاللہ کو گرفتار کرلیا۔
