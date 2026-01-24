صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل پلازہ آتشزدگی ،ذمہ داروں کیخلاف کارروائی کی جائے ، خالد محمود

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کراچی کے گل پلازہ شاپنگ سینٹر میں ۔۔۔

ہونے والی ہولناک آتشزدگی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے ۔۔انہوں نے کہا کہ گل پلازہ کا واقعہ ایک دلخراش سانحہ ہے جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور سینکڑوں خاندان اپنے روزگار سے محروم ہو گئے ۔ متاثرین کا دکھ ناقابل بیان ہے اور پیپلز پارٹی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے ۔ 

 

