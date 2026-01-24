ٹاؤٹ مافیا کا کارکندہ گرفتار ڈیڑھ لاکھ بھتہ کی رقم برآمد
وہاڑی (خبرنگار)پولیس نے ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر ٹاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ۔۔۔
تھانہ گڑھا موڑ کی حدود میں پولیس کے نام پر بھتہ وصول کرنے والے ملزم محمد سرور کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق ملزم نے زیر حراست منشیات فروش کو قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے اس کے ورثاء سے پولیس کے نام پر بھتہ وصول کیا۔ خاتون کی درخواست پر ایس ایچ او تھانہ گڑھا موڑ محمد امین جھنڈیر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے بھتہ کی گئی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے بطور ثبوت برآمد کر کے پولیس کے قبضے میں لے لی۔