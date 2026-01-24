صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہیل چیئرکرکٹ ایونٹ فیصل خان آزاد کشمیر ٹیم میں شامل

  • ملتان
سکندرآباد (نامہ نگار)پاکستان وہیل چیئر کرکٹ کونسل کے زیر اہتمام قائد اعظم ٹرافی میں سکندرآباد کے فیصل خان نے۔۔۔

 آزاد کشمیر کی ٹیم میں شمولیت حاصل کر کے علاقے کا نام روشن کر دیا۔ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے تعلق رکھنے والے محمد فیصل خان قومی سطح کے بڑے ایونٹ میں آزاد کشمیر کی نمائندگی کریں گے ۔ یہ ٹورنامنٹ 8 فروری سے فیصل آباد میں شروع ہوگا جس میں چھ ٹیمیں حصہ لیں گی۔ محمد فیصل خان کی شاندار کارکردگی کے باعث اہل علاقہ اور شائقین کرکٹ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ۔

 

