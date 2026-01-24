بارشی پانی کی فوری نکاسی کیلئے مشینری متحرک رکھنے کا حکم
لودھراں(سٹی رپورٹر)بارشی پانی کی فوری نکاسی کیلئے افراد قوت اور مشینری متحرک رکھنے کا حکم ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی۔۔۔
زیرصدارت اجلاس میں تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی،سی اووز عمر مختار،سید مصلح الدین، ایکسیئن محمد شفیق،ایم ڈی واسا جاوید اختر،ڈی او آئی محمد محسن شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بارشوں کی پیش گوئیوں کے بعد تمام مشینری مکمل فعال کی جائے ،شہر کے نشیبی علاقوں میں بارشی پانی نظر نہیں آنا چاہیے ،واسا مشینری کی خریداری،اضافی افرادی قوت کیلئے کام تیز کرے ۔