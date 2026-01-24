صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں ریونیو پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن پرمسلسل براجمان

لودھراں (سٹی رپورٹر) ضلع لودھراں نے ایک بار پھر صوبائی سطح پر اپنی شاندار کارکردگی کا لوہا منوا لیا۔ ۔۔۔

محکمہ مال ریونیو وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے جاری کردہ پرفارمینس انڈیکیٹرز (کے پی آئیز) کی سہ ماہی رینکنگ میں ضلع لودھراں بدستور پہلی پوزیشن پر براجمان رہا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن کی سربراہی میں ضلع لودھراں نے ریونیو کے سہ ماہی اہداف مکمل کرتے ہوئے پنجاب بھر میں پہلی جبکہ ملتان ڈویژن میں بھی نمایاں برتری حاصل کی۔ذرائع کے مطابق ریونیو سے متعلق مختلف اشاریوں میں ضلع کی تمام تحصیلوں نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور صوبائی رینکنگ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ 

 

