پولیس پر فائرنگ، ساتھی کو زخمی کرنیوالے ملزموں پر مقدمہ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے اور اپنے ہی ساتھی کو زخمی کر کے فرار ہونے کے الزام میں پولیس نے۔۔۔

 دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود میں دورانِ گشت پولیس پارٹی نے ایک مشکوک موٹر سائیکل سوار دو افراد کو روکنے کی کوشش کی۔پولیس کے مطابق ملزموں نے رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ کچھ فاصلے پر پہنچنے کے بعد ایک ملزم اکمل اپنے ہی ساتھی کی گولی کی زد میں آ کر زخمی حالت میں پایا گیا، جبکہ دوسرا ملزم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔

 

