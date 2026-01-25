صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹینٹ کا سامان چوری، نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)ٹینٹ کا سامان لے کر فرار ہونے کے الزام میں پولیس نے نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔

 پولیس کے مطابق تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود میں دکان دار محمد یوسف نے درخواست دی کہ چند نامعلوم افراد اس کی دکان پر آئے اور ٹینٹ کا سامان دیکھنے کے بہانے اندر داخل ہوئے ۔محمد یوسف کے مطابق ملزم موقع پاکر دکان سے تقریباً 30 ہزار روپے مالیت کا ٹینٹ کا سامان اٹھا کر فرار ہو گئے۔ درخواست موصول ہونے پر پولیس نے نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

 

