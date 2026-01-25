بھکاری خواتین بیگرز ری ہیبیلی ٹیشن سنٹرز منتقل
شدید موسم کے پیش نظر خواتین کو سنٹر میں خوراک رہائش دی جارہی
ملتان (کرائم رپورٹر)ترجمان ملتان ریجن پولیس کے مطابق شدید سرد موسم اور درجۂ حرارت میں غیر معمولی کمی کے باعث ملتان شہر میں متعدد خواتین بھکاری خوراک اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئی تھیں۔ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ملتان پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان خواتین کو جمع کیا اور انہیں فیمیل بیگرز ری ہیبیلی ٹیشن سینٹر، ملتان منتقل کر دیا۔یہ فلاحی اقدام ملتان پولیس کی جانب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جاری ہے ، جس کے دوران متاثرہ خواتین کو مناسب خوراک، رہائش، بنیادی طبی اور سماجی نگہداشت فراہم کی جا رہی ہے ۔ سینٹر میں خواتین کی رہائش کے انتظامات کے ساتھ صحت اور صفائی کا بھی خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ محفوظ اور باعزت ماحول میں رہ سکیں۔مزید برآں، ان خواتین کو باعزت روزگار کے قابل بنانے کے لئے ووکیشنل ٹریننگ کے انتظامات کئے جا رہے ہیں۔ تربیت کے بعد انہیں معاشرے میں خود کفیل اور کارآمد فرد کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ملتان پولیس نے کہا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لئے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں اور معاشرے کے کمزور طبقات کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے ۔ پولیس نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کے لئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کمزور طبقات کے لیے تعاون فراہم کریں۔