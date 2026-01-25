شہر کی صفائی ستھرائی میں غفلت قبول نہیں، عابد بھٹی
چیف ایگزیکٹو ویسٹ مینجمنٹ کا شہر کا دورہ، صفائی معیار بہتر بنانے کی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے صفائی عملے کی حاضری چیک کی اور فیلڈ میں عملے کی موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔سی ای او نے سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ، سکریپنگ اور مکینیکل صفائی کے عمل کا معائنہ کیا اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی صفائی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔عابد حسین بھٹی نے ناقص صفائی پر متعلقہ عملے اور کنٹریکٹرز کو سخت وارننگ دی اور کہا کہ اگر صفائی کنٹریکٹرز نے اپنی کارکردگی بہتر نہ کی تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی اولین ترجیح ہے ۔سی ای او نے مزید کہا کہ صفائی عملے کو متحرک کر دیا گیا ہے اور شہر بھر میں صفائی کے معیار کو بلند کرنے کے لئے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہریوں کی سہولت اور بہتر ماحول کے لئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر پرعزم ہے ۔