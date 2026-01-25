صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی کورٹ ملتان بینچ ویڈیو لنک سہولت سے محروم

  • ملتان
ہائی کورٹ ملتان بینچ ویڈیو لنک سہولت سے محروم

سائلین کو مقدمات کی شنوائی کیلئے اسلام آباد جانا پڑتا، ریاض الحسن

ملتان (کورٹ رپورٹر)دوسال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ملتان بینچ میں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم نہیں ہوسکی اور جنوبی پنجاب کے ہزاروں سائلین کو اپنے مقدمات کی شنوائی نہیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے جس میں پیسے کے ساتھ وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے ۔ہائی کورٹ بار ملتان کے سابق صدر سید ریاض الحسن گیلانی نے کہا ہے کہ ملتان کے وکلا 27 جنوری کو ساڑھے گیارہ بجے ہائی کورٹ ملتان بینچ کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ ملتان کے وکلا سپریم کورٹ کے مقدمات کی سماعت بذریعہ ویڈیو لنک کرانے کے لئے دو بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا دے چکے ہیں اس کے علاوہ ہائی کورٹ لاہور میں بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا اور مذاکرات کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی۔کہ یہ سہولت بہت جلد فراہم کر دی جائے گی مگر تین ماہ گزرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو سکا ۔انہوں نے کہا کہ دو چیف جسٹس صاحبان کے درمیان عدم تعاون کی وجہ سے مبینہ طور پر یہ سہولت پیدا ہو رہی ہے ۔

 

