ملتان ڈویژن میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز ٹرائلز مکمل
352خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا، 133منتخب ہوئیں ،رپورٹ
ملتان (خصوصی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈیپارٹمنٹ کے زیرِ اہتمام کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے ٹرائلز ملتان ڈویژن میں مکمل ہو گئے ۔ عطاالرحمن خان، ڈویژنل سپورٹس آفیسر ملتان کے مطابق، سولہ گیمز میں 352 انڈر 21 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ٹرائلز کا افتتاح کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے کیا۔ اس موقع پر مختلف سماجی، سیاسی اور تعلیمی شخصیات، بشمول وائس چانسلر اور سابق سپورٹس افسروں نے بھی شرکت کی۔ ہر گیم میں ٹیموں کی سلیکشن کے لئے بہترین جیوری ممبران کا انتخاب کیا گیا جبکہ سپورٹس افسروں نے بطور فوکل پرسن خدمات انجام دیں۔ٹرائلز کے دوران بچیوں کے لئے خصوصی ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا اور تمام دستیاب سہولیات فراہم کی گئیں تاکہ کھلاڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس دوران تربیت اور کھیل کے معیار کو بہتر بنانے پر بھی توجہ دی گئی۔ملتان ڈویژن سے منتخب ہونے والی 133 خواتین کھلاڑی لاہور میں گیارہ فروری سے شروع ہونے والے پنک گیمز کے مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ یہ مقابلے خواتین کے لئے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور کھیلوں میں شرکت کے مواقع فراہم کرنے کے لئے منعقد کئے جا رہے ہیں۔