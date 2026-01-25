صوبائی محتسب عوامی شکایات دور کرنے کیلئے سرگرم،جاوید
شہری علاقائی یا صدردفتر لاہور بذریعہ ڈاک درخواست ارسال کرسکتے ہیں
ملتان (لیڈی رپورٹر)صوبائی محتسب پنجاب کی ہدایت پر مشیر صوبائی محتسب ملتان محمود جاوید بھٹی نے گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج قادرپور راں اور یونین کونسل 137 قادرپور راں میں عوامی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں عوام الناس سے موقع پر شکایات وصول کی گئیں۔ اس موقع پر مشیر صوبائی محتسب ملتان وقار حسین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔آگاہی سیمینار میں پرنسپل کالج گلشن اقبال اور ریجنل دفتر محتسب پنجاب ملتان کے اسسٹنٹ ایسوسی ایٹ معاذ حسن بختیار نے بھی شرکت کی۔ محمود جاوید بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی محتسب پنجاب کا ادارہ صوبے کے تمام سرکاری اداروں کے خلاف عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لئے سرگرم عمل ہے ، جہاں شہری بغیر وکیل شکایت درج کروا کر قلیل مدت میں اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ عوام کسی بھی صوبائی محکمے کے خلاف شکایت کی صورت میں صوبائی محتسب کے علاقائی دفاتر یا صدر دفتر لاہور کو بذریعہ ڈاک درخواست بھیج سکتے ہیں، جبکہ درخواست گزار کو سماعت کی تاریخ اور وقت کے بارے میں موبائل فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے ۔مشیر محتسب نے مزید کہا کہ صوبائی محتسب کے ویژن اور ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے صوبے بھر میں قائم علاقائی دفاتر کے ذریعے عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔