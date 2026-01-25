صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں‘ صنعتکاروں کو اثاثے ظاہر کرنے سے استثنیٰ دینے کا مطالبہ

  • ملتان
تاجروں‘ صنعتکاروں کو اثاثے ظاہر کرنے سے استثنیٰ دینے کا مطالبہ

جرائم کے باعث تاجروں کو بھی رعایت دی جائے ،ظفر صدیقی، احتشام الحق

ملتان (لیڈی رپورٹر)چیمبر آف سمال ٹریڈرز نے ارکانِ پارلیمنٹ کی طرز پر تاجروں اور صنعتکاروں کو بھی اپنے اثاثے ظاہر کرنے سے استثنیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے ۔ جنوبی پنجاب کے تاجر رہنماؤں نے اس مطالبے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب ملک کے منتخب نمائندوں کو سکیورٹی خدشات کے باعث اپنے اثاثے ظاہر نہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو ملکی تاجر اور صنعتکار برادری بھی اسی رعایت کی مکمل طور پر حقدار ہے ۔چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے صدر ظفر اقبال صدیقی، چیئرمین احتشام الحق، عزیز الرحمن انصاری، چودھری طارق کریم، شیخ عامر سلیم، مرزا اعجاز علی، شیخ طاہر امجد، خواجہ یاسر اشفاق اور خواجہ عمار یاسر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ حال ہی میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے ارکانِ پارلیمنٹ کو اپنے اثاثے ظاہر نہ کرنے کی منظوری دی ہے ، جس کی وجہ سکیورٹی خدشات کو قرار دیا گیا ہے ۔تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک میں تاجروں اور صنعتکاروں کو بھی سنگین نوعیت کے سکیورٹی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ آئے روز بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم کے واقعات پیش آتے ہیں، جس کے باعث اثاثوں کی تفصیلات عام ہونا تاجروں کے لئے مزید مسائل اور خطرات کو جنم دیتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر سکیورٹی بنیاد پر قانون سازوں کو استثنیٰ دیا جا سکتا ہے تو یہی اصول کاروباری طبقے پر بھی لاگو ہونا چاہیے ۔

 

