ملتان پولیس نے محبوب گینگ کے دو ارکان گرفتار کرلئے
موبائل چھیننے ، موٹرسائیکل چوری میں ملوث ملزموں سے مال مسروقہ برآمد
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ ڈی ایچ اے پولیس نے محبوب عرف محبوبا گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزموں میں محبوب ولد مقبول شاہ قوم سید بخاری، سکنہ چوک کمہاراں والا پیراں غائب روڈ ملتان، اور رفیق ولد محمد نواز قوم آہیر، سکنہ 5 مرلہ سکیم ملتان شامل ہیں۔پولیس نے ملزموں کے قبضے سے ایک موٹرسائیکل، تین موبائل فون اور نقدی سات ہزار روپے برآمد کر لی ہے ۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ گینگ موبائل سنیچنگ اور موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ اب تک متعدد مقدمات ان ملزموں کے خلاف ٹریس کئے جا چکے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ ڈی ایچ اے تنویر اسلم نے بہترین حکمت عملی اور جدید تفتیشی طریقہ کار کے تحت ملزموں کو گرفتار کیا۔