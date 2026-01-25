صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان پولیس نے محبوب گینگ کے دو ارکان گرفتار کرلئے

  • ملتان
ملتان پولیس نے محبوب گینگ کے دو ارکان گرفتار کرلئے

موبائل چھیننے ، موٹرسائیکل چوری میں ملوث ملزموں سے مال مسروقہ برآمد

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ ڈی ایچ اے پولیس نے محبوب عرف محبوبا گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزموں میں محبوب ولد مقبول شاہ قوم سید بخاری، سکنہ چوک کمہاراں والا پیراں غائب روڈ ملتان، اور رفیق ولد محمد نواز قوم آہیر، سکنہ 5 مرلہ سکیم ملتان شامل ہیں۔پولیس نے ملزموں کے قبضے سے ایک موٹرسائیکل، تین موبائل فون اور نقدی سات ہزار روپے برآمد کر لی ہے ۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ گینگ موبائل سنیچنگ اور موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ اب تک متعدد مقدمات ان ملزموں کے خلاف ٹریس کئے جا چکے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ ڈی ایچ اے تنویر اسلم نے بہترین حکمت عملی اور جدید تفتیشی طریقہ کار کے تحت ملزموں کو گرفتار کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر سے تاجروں کی ملاقات، شہر کی ترقی پر تبادلہ خیال

کمشنر سوشل سکیورٹی کا ہسپتال دورہ، معیاری علاج کی ہدایات

فائر سیفٹی موک ایکسرسائز، نجی پلازوں اور ہسپتالوں کو وارننگ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت دی سی آفس کا دورہ

ڈی سی خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ

واسا اپنے ملازمین کی تنخواہیں خود ادا کریگا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل