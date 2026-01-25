صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کی فلاح و بہبود پیپلزپارٹی کا منشور،متین قریشی

  ملتان
ملتان(لیڈی رپورٹر )صدر پاکستان پیپلز پارٹی یوسی پاک کالونی ڈسٹرکٹ کیماڑی کراچی متین قریشی نے زاہد محمود قائم خانی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ps114 ڈسٹرکٹ کیماڑی کراچی ملتان پریس کلب میں پہنچے اور اپنے بیان میں کہا کہ شہر اولیا کی دھرتی میں آکر بڑا سکون ملا عوام نے اپنی محبتوں سے نوازا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہی عوام الناس کی خدمت خلق اولین ترجیح ہے ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے ہماری پاک فوج دہشت گردی کے ناسور کے خاتمہ کیلئے روزانہ اپنی قیمتی جانوں کے نذارنے پیش کررہی ہے ملک بھر میں امن و امان کی فضا کو قائم کی جائے گی ، آخر میں متین قریشی نے کہا کہ مختصر دورہ پر آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ شیخ صلاح الدین کے پاس پہنچا تھاملاقات کی گئی اور تبادلہ خیال کیا تھا جس پر شیخ صلاح الدین نے دورہ ملتان پر نیک تمناوں کا اظہار کیا ۔

 

