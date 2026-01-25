صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں 1084سکول ہیڈز کو چارج الاؤنس نہ مل سکا

  • ملتان
ملتان میں 1084سکول ہیڈز کو چارج الاؤنس نہ مل سکا

ہیڈز 4ماہ بعد بھی الاؤنس کے منتظر، سکول سربراہان کا احتجاج جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)صوبہ بھر میں ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد تعینات 1084 ہیڈز کو چارج الاؤنس نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے ۔ سکول سربراہان کے مطابق انہیں چارج الاؤنس کی مد میں ماہانہ 1200 روپے ملنے تھے ، مگر 4 ماہ گزرنے کے باوجود الاؤنس ادا نہیں کیا گیا۔مزید برآں، مذکورہ ہیڈز سے چھٹیوں کا کنوینس الاؤنس بھی کاٹ لیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے سکول سربراہان خوار ہونے لگے ہیں۔ ہیڈز کا کہنا ہے کہ اے جی آفس کی جانب سے انہیں ہیڈ تصور نہیں کیا جا رہا۔

 

