ملتان میں 1084سکول ہیڈز کو چارج الاؤنس نہ مل سکا
ہیڈز 4ماہ بعد بھی الاؤنس کے منتظر، سکول سربراہان کا احتجاج جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)صوبہ بھر میں ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد تعینات 1084 ہیڈز کو چارج الاؤنس نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے ۔ سکول سربراہان کے مطابق انہیں چارج الاؤنس کی مد میں ماہانہ 1200 روپے ملنے تھے ، مگر 4 ماہ گزرنے کے باوجود الاؤنس ادا نہیں کیا گیا۔مزید برآں، مذکورہ ہیڈز سے چھٹیوں کا کنوینس الاؤنس بھی کاٹ لیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے سکول سربراہان خوار ہونے لگے ہیں۔ ہیڈز کا کہنا ہے کہ اے جی آفس کی جانب سے انہیں ہیڈ تصور نہیں کیا جا رہا۔