صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش، مقدمہ درج

  • ملتان
طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش، مقدمہ درج

بورے والا (نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں 461 ای بی میں طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ متاثرہ طالبہ کو شادی کیلئے حراساں کرنے سمیت دیگر سنگین الزامات پر ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔۔۔

 تھانہ صدر کے علاقہ 461ای بی کی رہائشی طالبہ (ن) لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے ۔ ملزم، جو اسی گاؤں کا رہائشی ہے ، طالبہ کو مسلسل موبائل فون اور دیگر ذرائع سے ہراساں کرتا رہا اور اسے اغواء کرنے کی بھی کوشش کی۔ متاثرہ طالبہ کی والدہ (ر)نے پولیس کو اطلاع دی جس پر مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کردی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر سے تاجروں کی ملاقات، شہر کی ترقی پر تبادلہ خیال

کمشنر سوشل سکیورٹی کا ہسپتال دورہ، معیاری علاج کی ہدایات

فائر سیفٹی موک ایکسرسائز، نجی پلازوں اور ہسپتالوں کو وارننگ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت دی سی آفس کا دورہ

ڈی سی خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ

واسا اپنے ملازمین کی تنخواہیں خود ادا کریگا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل