طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش، مقدمہ درج
بورے والا (نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں 461 ای بی میں طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ متاثرہ طالبہ کو شادی کیلئے حراساں کرنے سمیت دیگر سنگین الزامات پر ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔۔۔
تھانہ صدر کے علاقہ 461ای بی کی رہائشی طالبہ (ن) لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے ۔ ملزم، جو اسی گاؤں کا رہائشی ہے ، طالبہ کو مسلسل موبائل فون اور دیگر ذرائع سے ہراساں کرتا رہا اور اسے اغواء کرنے کی بھی کوشش کی۔ متاثرہ طالبہ کی والدہ (ر)نے پولیس کو اطلاع دی جس پر مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کردی گئی۔