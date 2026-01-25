صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری، تشدد اور فراڈ کے 3 واقعات، مقدمات درج

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)چوری، تشدد اور فراڈ کے تین واقعات،پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کردی ہے ۔۔۔۔

تھانہ قصبہ گجرات میں سہیل اقبال کی مدعیت میں درج مقدمہ کے مطابق شیراز اور عاقب بشیر جیولری شاپ میں داخل ہوئے اور الماری و سیف کے تالے توڑ کر ایک لاکھ 15ہزار روپے مالیت کی طلائی انگوٹھی، 30ہزار روپے نقدی اور 45ہزار روپے مالیت کی آرٹیفیشل جیولری چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ تھانہ دائرہ دین پناہ میں صفدر حسین کی مدعیت میں درج مقدمہ کیمطابق ملزموں نے گھر میں گھس کر مدعی اور اس کی بھابھی کو تشدد کا نشانہ بنایا ۔ تھانہ سٹی میں درج مقدمہ میں مدعی رانا تصور علی نے الزام عائد کیا کہ تعلق دار محمد سلیم نے جعلی چیک کے ذریعے 19لاکھ 50ہزار روپے ہتھیانے کی کوشش کی۔ 

 

