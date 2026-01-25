صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندراج کے بغیر مکان کرایہ پر دینے پر مقدمات

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈی پی او کوٹ ادو منصور قمر کے حکم پر پولیس نے سرچ آپریشن کے ۔۔۔

دوران اندراج کے بغیر مکان کرایہ پر دینے والے مالک مکان اور کرایہ داروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔تھانہ دائرہ دین پناہ کے علاقہ پیر جگی موڑ میں اللہ ڈتہ پوڑا نے اپنا مکان بغیر تحریری کرایہ نامہ اور پولیس اندراج کے محمد افتخارالحسن بروہی کو دے رکھا تھا۔ اسی طرح تھانہ صدر کوٹ ادو کے علاقہ بستی سیوڑے والہ میں محمد یونس بزدار نے اپنا مکان عبدالعزیز چھینہ کو بغیر اندراج کرایہ پر دے رکھا تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں واقعات میں پیٹرو ایکٹ 2015 کی دفعہ 11 کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

