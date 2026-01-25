صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسپوزل ورکس کا منصوبہ مکمل کرنے کیلئے دو ہفتے کی ڈیڈ لائن

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شہر کے نکاسی آب کے دیرینہ مسائل کے حل کیلئے چک 168دس آر ڈسپوزل ورکس کے منصوبے پر کام تیز کردیا گیا ہے ۔۔۔۔

میگا ڈسپوزل ورکس کی تعمیر سے پپلز کالونی، ایل آر بی ٹی، نظام آباد اور دیگر علاقوں میں سیوریج کے مسائل حل ہونگے ۔ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ڈسپوزل ورکس پر جاری کام کا معائنہ کیا اور دو ہفتے میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ شہر کے نکاسی آب مسائل کے حل میں ایک بڑی پیش رفت ثابت ہوگا۔ ایک ماہ کی مسلسل نگرانی کے بعد کام پایہ تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے ۔

 

