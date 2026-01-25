آئین وقانون کی بالا دستی کیلئے بار کا مضبوط کردار ناگزیر،اظہر مغل
وہاڑی (خبرنگار )صدر ہائی کورٹ بار ملتان اظہر مغل نے کہا ہے کہ وکلاء برادری میں اتحاد، اداروں کا استحکام اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے بار ایسوسی ایشنز کا مضبوط کردار ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نومنتخب قیادت وکلاء کے مسائل کے حل اور انصاف کی فراہمی کے۔۔۔
نظام کو مزید مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے نو منتخب صدر شیخ خورشید احمد سہو کو مبارکباد دینے کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر سابق صدر ہائی کورٹ بار سجاد میتلا، میاں جہانگیر مترو، چوہدری عبدالسلیم شہزاد میتلا اور دیگر معزز وکلاء ملتان سے خصوصی طور پر بہاولپور تشریف لائے ۔اظہر مغل نے نو منتخب صدر شیخ خورشید احمد سہو کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ وکلاء برادری کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور بار کے وقار و حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔