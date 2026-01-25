منشیات کیس:جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم بری کرنیکا حکم
میلسی (نامہ نگار) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میلسی جناب شاہد محمود نے منشیات برآمد گی کے مقدمہ تھانہ ٹبہ سلطان پور، تحصیل میلسی میں ۔۔۔
جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم فیاض حسین ولد اللہ بخش قوم نول سکنہ چک نمبر 120/WBکو بری کرنے کا حکم سنا دیا۔استغاثہ کے مطابق ملزم کو مخبر کی اطلاع پر محمد کاشف انچارج سی سی ڈی سرکل میلسی اور ساجد حسین سب انسپکٹر نے گرفتار کیا تھا اور اس کے قبضے سے مبینہ طور پر 1200 گرام ہیروئن برآمد دکھائی گئی۔ بعد ازاں ملزم کے خلاف چالان مرتب کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزم کے خلاف جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ سینئر قانون دان چودھری محمد اسلم ایڈووکیٹ کے مؤثر دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے عدالت نے ملزم کی بریت کا فیصلہ سنایا۔