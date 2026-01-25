صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس:جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم بری کرنیکا حکم

  • ملتان
منشیات کیس:جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم بری کرنیکا حکم

میلسی (نامہ نگار) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میلسی جناب شاہد محمود نے منشیات برآمد گی کے مقدمہ تھانہ ٹبہ سلطان پور، تحصیل میلسی میں ۔۔۔

جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم فیاض حسین ولد اللہ بخش قوم نول سکنہ چک نمبر 120/WBکو بری کرنے کا حکم سنا دیا۔استغاثہ کے مطابق ملزم کو مخبر کی اطلاع پر محمد کاشف انچارج سی سی ڈی سرکل میلسی اور ساجد حسین سب انسپکٹر نے گرفتار کیا تھا اور اس کے قبضے سے مبینہ طور پر 1200 گرام ہیروئن برآمد دکھائی گئی۔ بعد ازاں ملزم کے خلاف چالان مرتب کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزم کے خلاف جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ سینئر قانون دان چودھری محمد اسلم ایڈووکیٹ کے مؤثر دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے عدالت نے ملزم کی بریت کا فیصلہ سنایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی اے ایف این آرفن کئیر ہوم آمد

چیف ایگزیکٹو لاہور قلندر عاطف رانا کامسلم ہینڈز ایجوکیشنل کمپلیکس کا دورہ

علی پور :سیوریج بند ، پانی گھروں میں داخل ،زندگی اجیرن

عزیز بھٹی ہسپتال میں پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت

پتنگ بازی ، منشیات فروشی کی روک تھام کیلئے اقدامات

کمشنر نوید حیدر شیرازی کا رسول یونیورسٹی منڈی بہائوالدین کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل