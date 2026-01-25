صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
جہانیاں(نمائندہ دنیا) ملتان دنیاپور روڈ کی ناقص غیر ہموار تعمیر وبال جان بن گئی، گڑھے کے باعث بارات کی 3گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جانی نقصان نہیں ہوا، ملتان دنیاپور روڈ کی تعمیر کا منصوبہ عوام کے لیے وبال جان بن گیا ہے ۔۔۔

،ناہموار ناقص میٹریل سے تعمیر ملتان دنیا پور روڈ حادثات کا باعث بننے لگا ہے ، دنیاپور روڈ موتی والا سکھیرا چوک پر پڑے گڑھوں کے باعث بارات کی 3گاڑیاں لائن میں جا رہی تھیں،آپس میں ٹکرا گئیں، سڑک پر پلی بیٹھ جانے کے باعث گہرا گڑھا بن چکا ہے ،ایک گاڑی نے گڑھے کے باعث اچانک بریک لگائے تو پیچھے سے آنے والی دو گاڑیاں اس سے ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں تین گاڑیاں حادثے کا شکار ہو گئیں ۔خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، تاہم گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ۔ مکینوں نے ٹھیکیدار کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیاپور روڈ طویل عرصے سے نامکمل ہے جس کے باعث آئے روز ٹریفک حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں ۔

 

