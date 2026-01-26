بااثر زمیندارنے محنت کش کی بیٹی کواغواء کرلیا
وہاڑی،گگو منڈی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی،نامہ نگار)بااثر زمیندار نے محنت کش کی بیٹی کو اغواء کرلیا۔
تفصیل کے مطابق نواحی گاؤں 179 ای بی کا رہائشی محنت کش محمد نعیم بھٹی گزشتہ شب اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھا کہ رات تقریباً دس بجے میلسی کے رہائشی مبینہ بااثر زمیندار حق نواز ولد خادم حسین نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر اس کی جواں سالہ بیٹی رمشاء نعیم کو اغواء کر لیا اور موقع سے فرار ہو گیا ۔اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ مغویہ کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے اور جلد ملزم کو گرفتار کر کے مغویہ کو بازیاب کرایا جائے گا۔