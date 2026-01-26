صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیوب ویل کے کنویں میں گرنے والا مستری بحفاظت نکال لیا گیا

  • ملتان
ٹیوب ویل کے کنویں میں گرنے والا مستری بحفاظت نکال لیا گیا

جہانیاں (نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں چک نمبر 107 دس آر جہانیاں میں کام کے دوران ایک مستری 70 فٹ گہرے ٹیوب ویل کے کنویں میں گر گیا۔ 38

سالہ مستری شہزاد ولد مختیار احمد سکنہ چک نمبر 107 دس آر کام کر رہا تھا کہ اچانک پاؤں سلپ ہونے سے وہ کنویں میں جاگرا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 جہانیاں اور خانیوال کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ یں کی گہرائی 70 فٹ تھی، تاہم ریسکیو اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے فوری کارروائی کرتے ہوئے مستری کو باحفاظت نکالا اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیاں منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ