ٹیوب ویل کے کنویں میں گرنے والا مستری بحفاظت نکال لیا گیا
جہانیاں (نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں چک نمبر 107 دس آر جہانیاں میں کام کے دوران ایک مستری 70 فٹ گہرے ٹیوب ویل کے کنویں میں گر گیا۔ 38
سالہ مستری شہزاد ولد مختیار احمد سکنہ چک نمبر 107 دس آر کام کر رہا تھا کہ اچانک پاؤں سلپ ہونے سے وہ کنویں میں جاگرا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 جہانیاں اور خانیوال کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ یں کی گہرائی 70 فٹ تھی، تاہم ریسکیو اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے فوری کارروائی کرتے ہوئے مستری کو باحفاظت نکالا اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیاں منتقل کر دیا۔