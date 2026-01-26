پتنگ بازی پر مکمل پابندی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا اعلان
چھب کلاں (نامہ نگار)ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمٰن کھاڑک کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں سرکل میاں چنوں میں غیر قانونی پتنگ بازی، پتنگ سازی اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ہے ۔
پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک اور غیر قانونی پتنگ بازی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔اس حوالے سے ایس ایچ او تھانہ چھب کلاں مہر شفقت سسرانہ نے کہا ہے کہ تھانہ کی حدود میں پتنگ بازی، پتنگ بنانے اور فروخت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برسوں میں پتنگ بازی کے باعث کئی افسوسناک واقعات پیش آئے ، جن میں راہگیر زخمی ہوئے اور قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، جس کے پیش نظر اس عمل کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے ۔سکیورٹی آفیسر اعجاز حیدر نے کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، اسی لیے پتنگ سازی، فروخت، سامان کی فراہمی اور پتنگ بازی میں ملوث تمام افراد کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ قانون شکنی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔پولیس حکام کے مطابق غیر قانونی پتنگ سازی یا فروخت میں ملوث افراد کو بھاری جرمانے اور طویل قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ آخر میں پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ قوانین کی مکمل پاسداری کریں، پتنگ بازی جیسے خطرناک مشغلے سے اجتناب کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کر کے معاشرے کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔