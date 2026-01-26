ماچھیوال ،پارک نہ ہونے سے بچے ، خواتین گھروں تک محدود
ماچھیوال (نامہ نگار) ماچھیوال میں بچوں، خواتین اور بزرگوں کے لیے کسی بھی قسم کے تفریحی پارک کی عدم موجودگی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔
پارک نہ ہونے کی وجہ سے بچے ، بڑے اور خواتین زیادہ تر وقت گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی ذہنی نشوونما متاثر ہو رہی ہے بلکہ صحت کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ کھیل کود اور سیر صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ صحت مند زندگی کے لیے بھی نہایت ضروری ہیں، تاہم ماچھیوال میں کوئی ایسا مقام موجود نہیں جہاں بچے اور خواتین کھلی فضا میں وقت گزار سکیں۔
چھٹی کے دنوں میں بچے اور خواتین گھروں میں ہی رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس کے باعث مایوسی اور ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق پارک نہ ہونے کی وجہ سے بچے کھیل کود سے محروم ہیں جبکہ خواتین اور بزرگ افراد سیر نہ کر سکنے کے باعث مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ اگر علاقے میں ایک مناسب اور محفوظ پارک قائم کر دیا جائے تو نہ صرف بچوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا بلکہ خواتین اور بزرگ بھی سیر و تفریح کے ذریعے صحت مند طرزِ زندگی اپنا سکیں گے ۔ماچھیوال کے شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، منتخب عوامی نمائندوں اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ ماچھیوال میں جلد از جلد ایک خوبصورت اور معیاری پارک تعمیر کیا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پارک کی تعمیر سے علاقے میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور شہریوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ سیر کا مناسب موقع میسر آئے گا۔