صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نورشاہ مائنر کی منظوری سے تھل میں زرعی انقلاب ممکن

  • ملتان
نورشاہ مائنر کی منظوری سے تھل میں زرعی انقلاب ممکن

کوٹ ادو (نامہ نگار) تھل کے کاشتکاروں نے نورشاہ مائنر منصوبے کی فوری منظوری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے سے نور شاہ طلائی اور تھل کے تقریباً 45 ہزار ایکڑ بنجر رقبے کو آباد کیا جا سکتا ہے ۔

 تحریک نورشاہ مائنر کے چیئرمین فاروق بلوچ، ڈاکٹر ابراہیم، اظہر غفور، ارشد سمرا، رفیع اللہ خان، میاں منظور اور ارشاد ٹیلر سمیت دیگر کاشتکاروں نے حکومتی جماعت کے رہنما احمد یار ہنجراء سے ملاقات کے دوران مطالبہ پیش کیا۔کاشتکار رہنماؤں نے کہا کہ نہری پانی کی عدم دستیابی کے باعث وسیع زرعی رقبہ بنجر ہو چکا ہے ، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ۔

اور کسان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ آمدنی کے ذرائع محدود ہونے سے مقامی معیشت متاثر ہو رہی ہے جبکہ بے روزگاری میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ نورشاہ مائنر کا نقشہ پہلے سے تیار ہے ، اس لیے اسے فوری طور پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو منظوری کے لیے بھجوایا جائے تاکہ منصوبے پر باقاعدہ کام کا آغاز ہو سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے کوٹ ادو اور تھل کے علاقوں میں زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور کسان خوشحال ہوں گے ۔کاشتکاروں نے نشاندہی کی کہ دریائے سندھ سے دیگر علاقوں کے لیے نہریں نکالی جا رہی ہیں جبکہ کوٹ ادو کے قریبی علاقے پانی کی کمی کا شکار ہیں، جو مقامی کاشتکاروں کے ساتھ ناانصافی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ نورشاہ مائنر کے معاملے پر قانونی اور شفاف منظوری کے لیے عدلیہ سے بھی رجوع کیا گیا ہے ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ