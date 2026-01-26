صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ جلسہ میلاد یکم فروری کو ہوگا

  ملتان
سالانہ جلسہ میلاد یکم فروری کو ہوگا

چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا)جامعہ غوثیہ مہریہ نوریہ جھنگ روڈ کبیروالا میں سالانہ جلسہ میلاد مصطفی ؐ، تقسیم اسناد اور دوپٹہ پوشی کی تقریب یکم فروری کو منعقد ہوگی۔

 تفصیلات کے مطابق تحریک بقاء اسلام کے مرکزی ادارہ مدرسہ البنات جامعہ غوثیہ مہریہ نوریہ میں یہ روحانی و تعلیمی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔، جس میں ملک بھر سے عالمات، فاضلات، قاریہ اور نعت خواں خواتین شرکت کریں گی۔تقریب میں خصوصی خطاب اہلیہ محترمہ ہمدرد ملت سید محمد سجاد کاظمی اور بنت محترمہ ہمدرد ملت سید محمد سجاد کاظمی بانی تحریک بقاء اسلام کریں گی۔ اس موقع پر جامعہ سے امسال فراغت پانے والی 42 حافظات اور 27 فاضلات کی دوپٹہ پوشی کی جائے گی اور انہیں اسناد سے نوازا جائے گا۔ انتظامیہ کے مطابق تقریب کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

 

