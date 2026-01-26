صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی سٹی بورے والا کی تنظیم کے لیے مشاورتی کمیٹی قائم

  • ملتان
گگو منڈی (نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی ضلع وہاڑی کے صدر محمود حیات ٹوچی خان نے پیپلز پارٹی سٹی بورے والا کی تنظیم سازی کے لیے مشاورتی کمیٹی قائم کر دی ہے ۔

نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی میں کاشف رسول وارثی، محمود علی بھٹی، شگفتہ چودھری، مرتضیٰ چوہان، فلک شیر ڈوگر، ڈاکٹر غلام قادر، کیپٹن (ر) محمد اسماعیل، راجہ خادم حسین اور محمد سلیم قریشی شامل ہیں۔ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے جس میں تنظیم سازی، مشاورت اور اختلافات کے خاتمے پر غور کیا جائے گا۔

 

