مختلف واقعات میں خواتین اور بیٹے پر حملہ، تشدد

مختلف واقعات میں خواتین اور بیٹے پر حملہ، تشدد

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) جنگل برالی اور چک نمبر 186ای بی میں خواتین اور بیٹوں پر دو واقعات میں حملہ ہوا۔ جنگل برالی میں عمر صوفی مسلح سوٹا اور دو ساتھیوں نے روبینہ زوجہ شکورخان کے بیٹے عثمان پر وار کرکے شدید زخمی کیاجبکہ خاتون پر دھکا دیا اور تھپڑ مار کر کپڑے پھاڑ دئیے ۔

چک نمبر 186ای بی میں فداحسین مسلح سوٹا اور عببدالکریم مسلح درانتی نے علی الصبح گلزاراں بی بی پر تشدد کیا۔ دونوں واقعات میں مقامی افراد نے بیچ بچاؤ کر کے جان بخشی کروائی۔ تھانہ صدر میں خواتین کی مدعیت میں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

