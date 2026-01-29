صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود کو آگ لگانے والی لڑکی نشتر میں دم توڑ گئی

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار) خود کو آگ لگا کر خود سوزی کرنے والی سولہ سالہ لڑکی نشتر ہسپتال میں جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق، لڑکی نے خود کو آگ لگانے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے زیر دفعہ 174 کی کارروائی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کروا کر لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔

ایس ایچ او پولیس تھانہ شاہ جمال یونس ملک کے مطابق گزشتہ روز 1122 کے ذریعے اطلاع موصول ہوئی کہ موضع دانڑیں کی رہائشی سولہ سترہ سالہ لڑکی جسے ہمسائیوں نے فاتر العقل بتایا، آگ سے جھلس گئی تھی۔ پولیس اور ایمبولینس جائے وقوعہ پہنچے ۔ گھر کی خواتین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط نکلوانے گئی تھیں۔

 

