ٹریفک حادثات میں دو افراد کی موت، ڈرائیورز پر مقدمات

  ملتان
ٹریفک حادثات میں دو افراد کی موت، ڈرائیورز پر مقدمات

ملتان(کرائم رپورٹر)حادثات کے مختلف واقعات میں نوجوان سمیت دو افراد کے جاں بحق ہونے کے الزام میں پولیس نے ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔

ڈی ایچ اے پولیس کو نذر محمد نے بتایا کہ میرا بیٹا شوکت بی زیڈ یو ایدھی ہاسٹل میں کھانا دیکر واپس آرہا تھا جسے کار نے ٹکر مارکر زخمی کردیا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نشتر ہسپتال پہنچتے ہی چل بسا موقع پر موجود سکیورٹی گارڈ یونیورسٹی نے کار ڈرائیور ملزم مقداد رضا کو گرفتار کرلیا تھا جسے حوالہ پولیس کردیا گیا۔ جبکہ بی زیڈ پولیس کو عدیل نے بتایا کہ میرا والد عبدالستار موٹرسائیکل پر گھر جارہا تھا جسے نامعلوم کار نے ٹکر مارکر فرار ہوگئی۔

 

