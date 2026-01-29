گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے وفد کا دورہ نیب ملتان آفس
ملتان (کرائم رپورٹر)چیئرمین نیب ملتان اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب ویژن کے مطابق دیانت داری کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے کی مہم کو تیز کرتے ہوئے آگاہی تدارک ونگ نیب ملتان کے زیر اہتمام ایک خصوصی مطالعاتی دورے کا انعقاد کیا گیا ۔
اس سلسلے میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج سول لائنز ملتان کے طلباء اور فیکلٹی ممبران پر مشتمل وفد نے گزشتہ روز نیب دفتر ملتان کا دورہ کیا۔ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ملتان محمد ندیم خان نے وفد کو بدعنوانی کیخلاف جاری جنگ میں نیب کے طریقہ کار دائرہ اختیار اور حاصل کردہ کامیابیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ۔