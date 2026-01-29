صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے وفد کا دورہ نیب ملتان آفس

  • ملتان
گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے وفد کا دورہ نیب ملتان آفس

ملتان (کرائم رپورٹر)چیئرمین نیب ملتان اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب ویژن کے مطابق دیانت داری کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے کی مہم کو تیز کرتے ہوئے آگاہی تدارک ونگ نیب ملتان کے زیر اہتمام ایک خصوصی مطالعاتی دورے کا انعقاد کیا گیا ۔

اس سلسلے میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج سول لائنز ملتان کے طلباء اور فیکلٹی ممبران پر مشتمل وفد نے گزشتہ روز نیب دفتر ملتان کا دورہ کیا۔ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ملتان محمد ندیم خان نے وفد کو بدعنوانی کیخلاف جاری جنگ میں نیب کے طریقہ کار دائرہ اختیار اور حاصل کردہ کامیابیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تکنیکی تعاون کیلئے واٹرکارپوریشن کا چینی کمپنی سے معاہدہ

ملزمان پٹرول پمپ کے کیشئیر سے 33لاکھ روپے لوٹ کر فرار

پولیس چیف کا ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ

گل پلازہ کے اطراف کاروبار بند،تاجروں کا احتجاج

جناح اسپتال سے لاکھوں کی ادویات چوری پکڑی گئی

محکمہ تعلیم نے نجی اسکولوں کے رہائشی یا کمرشل استعمال پر مکمل پابندی عائدکردی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن