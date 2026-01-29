صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لطیف آباد سکول بندش کی کوشش، بچوں کا مستقبل داؤپر

  ملتان
چوک سرور شہید (نمائندہ دنیا) چک نمبر 129/ML میں واقع گورنمنٹ پرائمری سکول لطیف آباد (ای ایم آئی ایس کوڈ: 32320208) کو مبینہ طور پر بند کرنے اور ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، جس کے باعث 200 سے زائد بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے ۔ علاقہ مکینوں اور سکول کونسل کے ممبران صمد خان، مہراب خان، وزیر شیر علی اور عزیز اللہ ولد محمد رحیم خان نے بتایا کہ سکول اور اس کے نواحی علاقوں کی آبادی تقریباً دس ہزار نفوس پر مشتمل ہے اور یہ سکول بچوں کے لیے تعلیم کا واحد سرکاری ذریعہ ہے ۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ سکول کے کھاتے کی کل زمین 56 کنال ہے ، جس میں سے سکول کی عمارت دو کنال پر قائم ہے جبکہ باقی 54 کنال زمین محمود ٹیکسٹائل ملز مظفرگڑھ کے مالکان نے خرید لی۔ ملز انتظامیہ کی جانب سے سکول کے گرد بڑے پیمانے پر مٹی بھرتی کی جا رہی ہے اور عمارت کے ساتھ اونچے ٹیلے بنا دیے گئے ہیں، جس سے سکول کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔

 

