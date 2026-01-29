کبوتر پروری کو ثقافتی کھیل کا درجہ ملنے پر سیکرٹری سے اظہار تشکر
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)کبوتر پروری کو جواء سے پاک کرنے کے سلسلہ میں تقریب کا اہتمام ، کبوتر پروری کو ثقافتی کھیل کا درجہ ملنے پر تمام کبوتر پرور دوستوں نے سیکرٹری سپورٹس کا شکریہ ادا کیا ۔
اس پروقار تقریب میں پورے پنجاب سے کبوتر پروروں نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا ۔ تقریب کی صدارت صدر آل پاکستان PCTSG ڈاکٹر مصباح الماس نے کی ۔ کبوتر پرورں سے خطاب کرتے ھوئے انہوں نے کہا کبوتر پروری میرے لئے عشق کا درجہ رکھتی ہے ۔ آپس میں پیار محبت کا درس دیا ۔ تمام کبوتر پرور دوست آپس میں مل بیٹھ کر شوق پوراکریں۔