وکیل قتل کیس ،ایک مجرم کو سزائے موت،دوسرے کو عمر قید

  • ملتان
وکیل قتل کیس ،ایک مجرم کو سزائے موت،دوسرے کو عمر قیددو سال قبل بار ممبر مظہر بغداد کو مقدمہ کی پیروی کرنیکی رنجش پر قتل کیا گیا

وہاڑی ،بوریوالا(خبر نگار،نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا)ایڈیشنل سیشن جج نے مشہور وکیل قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا،نامزد ملزم کو سزائے موت، دوسرے ملزم کو عمر قید کی سزا سنا دی،ایڈیشنل سیشن جج سید عمر نے معروف وکیل مظہر بغداد کے قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے مقدمہ کے نامزد ملزم محمد عرفان کو سزائے موت اور تین لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی جبکہ ایک اور ملزم محمد انور کو عمر قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے ۔عدالتی فیصلے کے مطابق مقدمہ کے دو نامزد ملزمان سعید اور علی محمد کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا گیا جبکہ مقدمہ کے دیگر ملزمان محمد اظہر اور محمد اسلم کے بیرونِ ملک فرار ہونے پر انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے ۔یاد رہے کہ دو سال قبل مقامی بار کے ممبروکیل مظہر بغداد کو مقدمہ کی پیروی کرنے کے رنج میں چھ افراد نے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا جس کا مقدمہ تھانہ گگو منڈی پولیس نے درج کیا تھا۔

 

dunya epaper
