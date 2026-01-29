رئیل سٹیٹ سیکٹر سیاسی اور مالی دباؤ کا شکار،زاہد اقبال
رئیل سٹیٹ سیکٹر سیاسی اور مالی دباؤ کا شکار،زاہد اقبال کاروبار دوست پالیسیوں کے فقدان نے ملک کی معیشت کو متاثر کیا
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) سابق نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری زاہد اقبال چودھری نے رئیل اسٹیٹ کے شعبے کی بدترین صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ بلند شرح سود، پیچیدہ ضابطے ، بھاری ٹیکس اور سیاسی و معاشی عدم استحکام نے سیکٹر کو بحران میں ڈال دیا ہے ۔ چودھری عبدالمجید کے خلاف راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا مقدمہ اس شعبے پر غیر ضروری دباؤ بڑھا رہا ہے ۔ زاہد اقبال چودھری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کاروبار دوست پالیسیوں کا نفاذ کیا جائے ، غیر ضروری قانونی پیچیدگیوں اور سرکاری مداخلت کو کم کیا جائے تاکہ رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی بحالی اور ملکی معیشت کی مضبوطی ممکن ہو سکے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سرمایہ کاروں کو ہراساں کرنا معاشی بحران کو مزید بڑھا سکتا ہے ۔