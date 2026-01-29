صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رئیل سٹیٹ سیکٹر سیاسی اور مالی دباؤ کا شکار،زاہد اقبال

  • ملتان
رئیل سٹیٹ سیکٹر سیاسی اور مالی دباؤ کا شکار،زاہد اقبال

رئیل سٹیٹ سیکٹر سیاسی اور مالی دباؤ کا شکار،زاہد اقبال کاروبار دوست پالیسیوں کے فقدان نے ملک کی معیشت کو متاثر کیا

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) سابق نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری زاہد اقبال چودھری نے رئیل اسٹیٹ کے شعبے کی بدترین صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ بلند شرح سود، پیچیدہ ضابطے ، بھاری ٹیکس اور سیاسی و معاشی عدم استحکام نے سیکٹر کو بحران میں ڈال دیا ہے ۔ چودھری عبدالمجید کے خلاف راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا مقدمہ اس شعبے پر غیر ضروری دباؤ بڑھا رہا ہے ۔ زاہد اقبال چودھری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کاروبار دوست پالیسیوں کا نفاذ کیا جائے ، غیر ضروری قانونی پیچیدگیوں اور سرکاری مداخلت کو کم کیا جائے تاکہ رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی بحالی اور ملکی معیشت کی مضبوطی ممکن ہو سکے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سرمایہ کاروں کو ہراساں کرنا معاشی بحران کو مزید بڑھا سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا کینو فیکٹری کا دورہ معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت

سیوریج بندش گندگی کے ڈھیر ستھرا پنجاب پروگرام ناکام

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت اجلاس ،پولیو مہم تفصیلی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا تحصیل پپلاں کا تفصیلی دورہ، متعدد اداروں کا معائنہ

پپلاں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پختہ تھڑے مسمار

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اینڈ پلاننگ کمیٹی خوشاب کا ماسٹر پلان پر غور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن